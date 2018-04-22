С благоухающими букетами ассоциируется ощущение счастья и праздничного настроения

Если у клиента нет возможности самостоятельно забрать свой заказ, оптимальным окажется удобное и выгодное решение – недорогая доставка цветов в Киеве (район города не имеет значения).

Доставка цветов – это удобно

Современные деловые люди в течение дня решают важные задачи и выполняют множество дел. Но в круговерти суеты нельзя забывать о приятных подарках для любимых и близких людей. Чтобы порадовать дорогого сердцу человека, нет надобности уезжать с работы и тратить время на поиски подходящего букета. Купить красивую цветочную композицию можно на сайте интернет-магазина STUDIO Flores.

При необходимости опытные флористы компании помогут с выбором букета, посоветуют подходящие варианты с учетом предстоящего праздничного события.

Доставка цветов предусматривает их вручение как заказчику, так и человеку, для которого они предназначены. В рамках срочной услуги курьеры привозят букеты в течение часа.

Букеты из разных растений: неограниченный выбор предложений

Вниманию клиентов доступны варианты цветочных композиций, представленных в каталоге, а также принимаются заказы на создание авторских эксклюзивных букетов. Для их оформления чаще только используется специальная коробка. В качестве декоративных элементов присутствуют разноцветные ленты. Количество растений в букете, а также их виды подбираются с учетом пожеланий клиента. Заказывать такие букеты рекомендуется не меньше чем за сутки до предполагаемого торжества.

В ассортименте интернет-магазина присутствуют и скромные недорогие композиции. Как показывает практика, роскошные букеты не всегда бывают уместны, так как обязывают на ответный презент, имеющий аналогичную стоимость. Кроме этого, утверждение о том, что дорог не дар, а внимание, не теряет актуальность на протяжении многих лет. Благодаря мастерству опытных флористов можно из простых цветов составить эффектную композицию, дополнив ее интересным подарком (шариками, сладостями, мягкой игрушкой).