Столичная полиция охотится на водителей, желающих покататься по полосе для общественного транспорта. За две недели собрали 700 тысяч гривен штрафов. Более того, вот-вот и установят рекорд, ведь штрафы выписывают каждые две минуты.

Рано утром в путешествие с экипажем полиции отправилась съемочная группа.

Вместе с экипажем патрульной полиции корреспонденты мониторили ситуацию на столичных дорогах от 6 утра. Когда все спешат на работу, трафик уплотняется, соответственно желающих обходить очереди и заехать на полосу общественного транспорта становится все больше. За полчаса патрульные на проспекте Лобановского успели оштрафовать 5 водителей – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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