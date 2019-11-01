|Полицейские идут на рекорд: в Киеве каждые две минуты выписывают по штрафу за нарушение ПДД
|01.11.2019 19:32
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Столичная полиция охотится на водителей, желающих покататься по полосе для общественного транспорта. За две недели собрали 700 тысяч гривен штрафов. Более того, вот-вот и установят рекорд, ведь штрафы выписывают каждые две минуты.
Вместе с экипажем патрульной полиции корреспонденты мониторили ситуацию на столичных дорогах от 6 утра. Когда все спешат на работу, трафик уплотняется, соответственно желающих обходить очереди и заехать на полосу общественного транспорта становится все больше. За полчаса патрульные на проспекте Лобановского успели оштрафовать 5 водителей – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
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