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Неподалеку Ивано-Франковска Opel врезался в маршрутку: двое погибших
22.04.2018 15:18
Неподалеку Ивано-Франковска Opel врезался в маршрутку: двое погибших
Легковушка выбросило на встречную полосу после столкновения с островком безопасности
Под Ивано-Франковском 21 апреля произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Opel, в результате которой водитель и пассажир легковушки погибли.
Неподалеку Ивано-Франковска Opel врезался в маршрутку: двое погибших Фото: galka.if.ua

"Opel на скорости занесло на островок безопасности. В результате автомобиль развернуло и тот врезался в маршрутный автобус, который двигался навстречу", - сообщил представитель патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак, передает местное агентство новостей "Галка".

40-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля Opel забрали в больницу, однако спасти его не удалось.

Незначительные повреждения получили также пассажиры маршрутки. Результат теста на алкоголь водителя маршрутки подтвердил, что он был трезв.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.

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