Сейчас на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) продолжается процесс заполнения системы водой. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает

"К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено", - написал Жебривский.

Напомним, 22 апреля работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена.

Как сообщал 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.

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