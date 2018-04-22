Недавно в интернете был опубликован видеоролик, снятый в городе Эскасу в Коста-Рике, пишет со ссылкой на .

На видео запечатлено поразительное природное явление: в затянутых тучами небесах как будто бы образовалась зияющая дыра!

Это зрелище производит такое сильное чувство, что многие вспомнили Деяния Апостолов 7:56: «И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».

Наверное, именно так будет выглядеть конец времён…

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