|Тизер Апокалипсиса: разверзлись небеса, дети почувствовали неладное и заплакали
|22.04.2018 15:20
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Недавно в интернете был опубликован видеоролик, снятый в городе Эскасу в Коста-Рике, пишет со ссылкой на .
На видео запечатлено поразительное природное явление: в затянутых тучами небесах как будто бы образовалась зияющая дыра!
Это зрелище производит такое сильное чувство, что многие вспомнили Деяния Апостолов 7:56: «И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
Наверное, именно так будет выглядеть конец времён…
Смотрите сами:
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