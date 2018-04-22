В воскресенье, 22 апреля, в Афганистане произошло сразу два взрыва. Об этом сообщает TOLO News .

Первый случай произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул приблизительно в 10:00. Согласно информации полиции, террорист активировал взрывное устройство около входа в административное здание. По последним данным, жертвами происшествия стал 31 человек, еще 50 были ранены.

Согласно информации BBC , в результате взрыва погибли 48 человек, между них 21 женщина и пять детей. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Второй взрыв произошел неподалеку от центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан вскоре после полудня.

В результате нападения погибли как минимум шесть человек, включая детей, еще пять получили ранения. Жертвы являлись членами одной семьи. Когда сработало взрывное устройство, они проезжали мимо центра регистрации избирателей.

Со вторника, 17 апреля, это стало уже пятым нападением на избирательные институты Афганистана. В октябре в стране должны пройти выборы.

Как сообщал svodka.net, в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв , в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы.

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