Среди погибших в Кабуле – 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей.
112 человек ранено, сообщили в министерстве здравоохранения
Афганистана. Утром 22 апреля произошел теракт у центра
регистрации избирателей в Кабуле Фото: ЕРА Ранее было известно
о 31 погибшем.Среди убитых – 22 мужчины, 21 женщина и
пятеро детей. 112 человек получило ранения.Утром 22 апреля
произошел теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле.
Его устроил террорист-смертник. Ответственность за
произошедшее взяли на себя боевики "Исламского государства".
Они заявили, что целью теракта были шиитские "отступники".Днем 22
апреля рядом с центром регистрации избирателей в городе Пули-Хумри
в афганской провинции Баглан также произошел взрыв, в результате
которого погибло шесть человек, еще пять получило ранения.За
последнюю неделю в Афганистане произошло уже несколько нападений на
центры регистрации избирателей. В июле 2018 года в стране
должны пройти парламентские выборы.
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