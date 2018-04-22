Среди погибших в Кабуле – 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей. 112 человек ранено, сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана. Утром 22 апреля произошел теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле Фото: ЕРА Ранее было известно о 31 погибшем.Среди убитых – 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей. 112 человек получило ранения.Утром 22 апреля произошел теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле. Его устроил террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики "Исламского государства". Они заявили, что целью теракта были шиитские "отступники".Днем 22 апреля рядом с центром регистрации избирателей в городе Пули-Хумри в афганской провинции Баглан также произошел взрыв, в результате которого погибло шесть человек, еще пять получило ранения.За последнюю неделю в Афганистане произошло уже несколько нападений на центры регистрации избирателей. В июле 2018 года в стране должны пройти парламентские выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки регистрации кабуле избирателей человек апреля Теги: мир