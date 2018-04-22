Размещение рекламных материалов на территории жилых домов города – бюджетное продуктивное средство продвижения множества коммерческих продуктов

Данный сегмент рекламного рынка хорошо исследован и осваивается многими рекламными агентствами. По запросу «реклама в подъездах Киев» можно получить большой перечень предложений, лучшим между которых является предложение рекламного агентства «Соната»:

Размещение афиш на специальных стендах в кабинках лифтов;

Расклейка объявлений на досках перед входом в подъезды;

Безадресная доставка рекламной полиграфии по почтовым ящикам;

Навеска хенгеров на ручки дверей;

Размещение блоков рекламы на коммунальных квитанциях;

Выкладка буклетов на столиках возле консьержей.

Лифт

Оптимальная позиция для размещения рекламы для жильцов. Афиша формата А5-А3 размещается под антивандальным стеклом на специальном стенде, зафиксированном на стенке лифтовой кабинки. Стенд выглядит красочно и привлекательно, внешний вид материалов не изменяется в течение только срока кампании. Поскольку практически все жильцы дома пользуются лифтом, реклама гарантированно будет изучена. Стоимость размещения минимальна: А5 – только 20 грн. за одно место на 2 недели.

Объявления

Один из самых недорогих и демократичных видов продвижения, приносящий постоянно хороший результат. Стоимость поклейки одной листовки – 2 грн., и она работает в течение одного-двух дней, пока не будет сорвана или испорчена. Этого времени довольно, чтобы большинство жильцов успело ознакомиться с содержанием предложения. Если информация человека заинтересовала, он может оторвать купон с контактными данными. Учитывая простоту изготовления тиража и невысокую стоимость расклейки, процесс можно повторять часто. Если сравнивать с лифтом, где размещение в одном подъезде производится за 20 грн., здесь за эти деньги можно повторить расклейку 10 раз.

Почтовые ящики

Рекламная визитка в почтовом ящике у многих вызывает раздражение. Листовки бросают под ноги и выкладывают поверх стойки. Но это происходит далеко не во всех случаях. Когда человек думает о застеклении балкона и находит в своём почтовом ящике соответствующее предложение, он листовку сохранит, чтобы позвонить по предоставленному телефону. Телевизионную рекламу многие тоже выключают, но это не значит, что она не работает. Реклама в почтовых ящиках удобна тем, что стоит копейки, распространяется стремительными темпами, гарантированно попадает в руки всех жильцов.