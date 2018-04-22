Во Львове производители украинской органической продукции установили рекорд Украины по приготовлению органической гречневой каши общим весом в более 3000 кг, передает со ссылкой на "Гал-инфо".

Органические продукты для блюда собрали со всей Украины - транспорт проехал более 1500 км.

Напомним, в День города в Запорожье установили национальный рекорд с голубцами.

Также, как сообщал пиццу длиной почти 2 километра приготовили на набережной итальянского Неаполя в рамках фестиваля пиццы, установив новый мировой рекорд, который будет занесен в книгу рекордов Гиннеса.

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