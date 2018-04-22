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В покушении на Скрипаля подозревают агента ФСБ с позывным Гордон – СМИ
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22.04.2018 15:31
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По данным The Mirror, в полиции Великобритании опасаются, что агент
ФСБ с позывным Гордон успел вернуться в Россию. Его подозревают в
покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
дочь Юлию в британском Солсбери. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Скрипалей отравили веществом "Новичок" в
британском Солсбери Фото: ЕРА По данным издания, мужчина может
использовать псевдоним Михаилс Савикис и еще два других имени.При
этом британская полиция подозревает, что Савикис уже вернулся в
Россию, следовательно допросить его не получится.Детективы
предполагают, что Гордон был одним из шести человек, причастных
покушению на Скрипалей, которых отравили нервно-паралитическим
газом "Новичок".Информация о бывшем агенте ФСБ появилась в ходе
пятичасового допроса в полиции Лондона бывшего агента КГБ Бориса
Карпичкова, который живет в Великобритании. Он рассказал
правоохранителям, что сталкивался с Гордоном в начале 90-х годов. В
КГБ Гордон был капитаном, а после развала СССР поступил на
службу в ФСБ. Он получил высшее юридическое образование в Латвии,
использовал легенду успешного бизнесмена в сфере
безопасности.Карпичков, по данным издания, сообщил, что
подозреваемый – "очень умный, образованный, амбициозный и
жестокий человек", который также обучался боевым искусствам и умеет
быстро завоевывать доверие других людей.Он также заявил, что Гордон
выполнял "самые грязные" поручения ФСБ. По данным Карпичкова,
известно минимум об одном совершенном им убийстве –
криминального авторитета в Латвии.66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления 4 марта. Позже оба вышли из
критического состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным
СМИ, она находится в госпитале на военной базе. Сергей
Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но
прогресс заметен.The Daily Telegraph сообщала со ссылкой на
источники, что лица, которые пытались отравить Скрипалей, связаны с
властями РФ.
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