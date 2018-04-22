Этап расширения бизнеса и улучшения его организационной структуры во многих случаях предусматривает открытие филиала компании, который не относится к категории обособленных юридических лиц

Запланированное открытие филлиала компании имеет ряд преимуществ. После старта его работы компания имеет возможность наладить дополнительные отрасли производства и сбыта в других регионах страны и за ее пределами. Многие предприятия размещают свои подразделения поближе к источникам топлива или сырья, необходимого для изготовления продукции.

Работа филиала предусматривает сотрудничество с контрагентами при активном содействии материнской компании, в обязанности которой входит прямое финансирование и контроль за его деятельностью. Открытие подразделения является ответственной задачей, в реализации которой не лишней окажется помощь специалистов.

Услуги компании Finance Business Service на этапе открытия дополнительного подразделения

Finance Business Service оказывает профессиональное содействие на этапе открытия филиалов отечественных и зарубежных предприятий с последующей их регистрацией в украинских госорганах.

Специалисты помогают определить организационно-правовой статус подразделения фирмы, предоставляют необходимые консультации, занимаются подготовкой документов.

Основной спектр услуг компании включает в себя следующее:

предоставление рекомендаций по вопросам подготовки документации с соблюдением требований, обозначенных на законодательном уровне;

выполнение качественных переводов и проставление апостиля;

консультационные услуги на этапе открытия филиала, касающиеся его проверку правильности формирования комплекта требуемых документов;

юридическое сопровождение;

помощь на этапе подачи документов в необходимые органы власти;

открытие банковского счета;

предоставление печати, изготовленной в соответствии с требованиями заказчика.

Содействие компании Finance Business Service на этапе открытия филиала позволит быстрее и эффективнее справиться со всеми поставленными задачами, а также избежать возможных ошибок при оформлении необходимых документов.