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Масштабы растут: пожары в Калифорнии засняли из космоса
01.11.2019 19:44
Калифорнийский лесной пожар засняли из космоса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
космоса
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