Станция около Стены Плача должна стать частью строящейся линии для скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим.

Министр транспорта Израиля Исраэль Кац одобрил проект строительства железнодорожной станции в нескольких десятках метров от Стены Плача в Еврейском квартале Иерусалима, сообщает газета «Едиот Ахронот», информирует news.eizvestia.com.

При этом новую станцию решено назвать именем президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

Станция около Стены Плача должна стать частью строящейся линии для скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим. Проект, который позволит добраться из одного города в другой на поезде за 28 минут, оценивается в 2,5 миллиарда шекелей.

Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства вызвало волну возмущения в арабском мире. Палестинские власти даже пригрозили началом новой интифады — вооруженного противостояния с Израилем.

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Вопрос о статусе Иерусалима остается одним из главных пунктов арабо-израильского конфликта. Израиль считает весь город своей столицей. Палестинские власти утверждают, что Восточный Иерусалим находится под их юрисдикцией, хотя и был оккупирован Израилем по итогам Шестидневной войны 1967 года.

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