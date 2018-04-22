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Одеська "Барбі" Валерія Лук"янова здивувала яскраво-синім волоссям (ФОТО)
22.04.2018 15:37
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Валерія Лук'янова, одеська "Жива Барбі", днями виклала у себе в Instagram нову серію відвертих знімків, на яких позує у білизні та заодно демонструє пофарбоване яскраво-гсинє волосся.

Дівчина позує, стоячи на балконі Grand Hotel Acapulco. Це - елітний готель з видом на води Тихого океану у Мексиці. Саме зараз Валерія приймає судьба в зйомках художнього фільму. Модель також повідомила, що посилено вчить іспанську мову.

Зірка зіграє у хоррорі і вже отримала роль ляльки-вбивці.

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