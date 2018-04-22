Российский президент – это правитель 21 века, отравленный властью, следовательно никаких изменений в его политике ждать не приходится.

"Мне кажется, ничего не поменяется. Потому что Путин отравлен властью, он сильно болен и ведет себя, как обыкновенный диктатор: будь то Сталин, будь то , будь то Мао Дзе Дун. Такой себе правитель 21 века", – сказал в интервью "" экс-начальник штаба Военной миссии связи в Москве Гарри Табах, передает .

При этом он отметил, что "в дальнейшем Путин все больше и больше будет принуждать собственный народ, потому что деньги будут кончаться, а изоляция – нарастать".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира