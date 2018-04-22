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Сильно болен: в США рассказали правду о Путине
22.04.2018 15:37
Сильно болен: в США рассказали правду о Путине По теме:

Российский президент – это правитель 21 века, отравленный властью, следовательно никаких изменений в его политике ждать не приходится.

"Мне кажется, ничего не поменяется. Потому что Путин отравлен властью, он сильно болен и ведет себя, как обыкновенный диктатор: будь то Сталин, будь то , будь то Мао Дзе Дун. Такой себе правитель 21 века", – сказал в интервью "" экс-начальник штаба Военной миссии связи в Москве Гарри Табах, передает .

При этом он отметил, что "в дальнейшем Путин все больше и больше будет принуждать собственный народ, потому что деньги будут кончаться, а изоляция – нарастать".

"И вся надежда будет на то, что российский народ проснется и начнет действовать. Но мне лично кажется, что он не проснется", – резюмировал Табах.





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