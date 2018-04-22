В Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах 22 апреля начался пожар в
небоскребе Башня Алмас – самом высоком здании у озера Джумейра,
который расположен на искусственном острове, сообщает корреспондент
"Дождя". Из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек. В
пресс-службе администрации города заявили, что никто не пострадал.
Кадры пожара также опубликованы в YouTube на канале Рома Желудков.
| Из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек
Скриншот: tvrain.ru видео Видео:
Рома Желудков / YouTube