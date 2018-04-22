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В Дубае загорелся небоскреб. Видео
22.04.2018 15:39
В Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах 22 апреля начался пожар в небоскребе Башня Алмас – самом высоком здании у озера Джумейра, который расположен на искусственном острове, сообщает корреспондент "Дождя". Из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек. В пресс-службе администрации города заявили, что никто не пострадал. Кадры пожара также опубликованы в YouTube на канале Рома Желудков.   | Из здания эвакуировали по меньшей мере 100 человек Скриншот: tvrain.ru видео Видео: Рома Желудков / YouTube

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