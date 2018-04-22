Порошенко о росте ценности украинского паспорта Ценность украинского паспорта выросла благодаря введению безвизового режима с Евросоюзом. Ценность документы выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners

Ценность украинского паспорта выросла, информирует svodka.net. «Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners», — написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter. По его словам, эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год «благодаря открытию границ ЕС для украинцев». Ранее сообщалось, что в 2018 году паспорт гражданина Украины серьезно поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist — Passport Index, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира. Читайте: Украинский паспорт — единственная надежда не остаться внутри железного занавеса, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО) Напомним, в Украине запретили оформлять паспорта-«книжки». Соответствующее постановление было принято Кабмином.



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