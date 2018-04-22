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Порошенко о росте ценности украинского паспорта
22.04.2018 15:45
Порошенко о росте ценности украинского паспорта

Ценность украинского паспорта выросла благодаря введению безвизового режима с Евросоюзом.

Ценность документы выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners
Ценность украинского паспорта выросла, информирует svodka.net.

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners», — написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

По его словам, эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год «благодаря открытию границ ЕС для украинцев».

Ранее сообщалось, что в 2018 году паспорт гражданина Украины серьезно поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist — Passport Index, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира.

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Напомним, в Украине запретили оформлять паспорта-«книжки». Соответствующее постановление было принято Кабмином.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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