По мнению вице-президента УЕФА Григория Суркиса, на проходившую в Киеве церемонию передачи Украине кубков Лиги чемпионов Федерация футбола Украины должна была пригласить его из этических соображений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суркис: Есть какой-то принцип корпоративной этики Фото: ЕРА "Меня сюда не приглашала Федерация футбола. Меня пригласил мой друг, легендарный спортсмен. Мы с братьями Кличко (боксеры Владимир и Виталий Кличко, Виталий является мэром Киева. – ) друзья десятки лет", – сказал он.Суркису также не предоставили слова на церемонии, которая прошла на Крещатике.Вице-президент УЕФА рассказал, как добивался проведения в Киеве в 2018 году финала Лиги чемпионов и как сообщил нынешнему президенту ФФУ Андрею Павелко новость о том, что такое решение принято."Было много счастья, радости, и все приветствовали это. Но у меня такое чувство, что у господина Павелко к получению этого финала имеют отношение даже его уборщицы, а господин Суркис, к сожалению, не имеет возможности быть приглашенным на такое событие, которое организует ФФУ. Не важно, любят меня или нет, но есть какой-то принцип корпоративной этики", – заявил Суркис.Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей "Реал" – “Бавария" и "Ливерпуль” – "Рома". Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет в Киеве, определят в полуфинальных матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион".Кубки Лиги чемпионов покажут в шести городах Украины – Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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