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Вице-президент УЕФА раскритиковал Федерацию футбола Украины за неприглашение его на передачу Кубка Лиги чемпионов Киеву
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22.04.2018 15:47
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По мнению вице-президента УЕФА Григория Суркиса, на проходившую в
Киеве церемонию передачи Украине кубков Лиги чемпионов Федерация
футбола Украины должна была пригласить его из этических
соображений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суркис: Есть какой-то принцип корпоративной этики Фото: ЕРА "Меня
сюда не приглашала Федерация футбола. Меня пригласил мой друг,
легендарный спортсмен. Мы с братьями Кличко (боксеры Владимир и
Виталий Кличко, Виталий является мэром Киева. – ) друзья
десятки лет", – сказал он.Суркису также не предоставили слова
на церемонии, которая прошла на Крещатике.Вице-президент УЕФА
рассказал, как добивался проведения в Киеве в 2018 году финала Лиги
чемпионов и как сообщил нынешнему президенту ФФУ Андрею Павелко
новость о том, что такое решение принято."Было много счастья,
радости, и все приветствовали это. Но у меня такое чувство, что у
господина Павелко к получению этого финала имеют отношение даже его
уборщицы, а господин Суркис, к сожалению, не имеет возможности быть
приглашенным на такое событие, которое организует ФФУ. Не важно,
любят меня или нет, но есть какой-то принцип корпоративной
этики", – заявил Суркис.Финал Лиги чемпионов состоится 26
мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов
определятся по итогам матчей "Реал" – “Бавария" и
"Ливерпуль” – "Рома". Первые полуфинальные игры пройдут 24-го
и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги
чемпионов пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия
Лобановского. Кто сыграет в Киеве, определят в полуфинальных
матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер Сити" –
"Лион".Кубки Лиги чемпионов покажут в шести городах
Украины – Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.
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