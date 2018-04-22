В России в ночь на 22 апреля возникли проблемы с доступом к сайту . Их связывают с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.

В соцсетях пользователи сообщили, что не могут зайти не только на главную страницу поисковой системы, но также и на почту и связанные с ним ресурсы, передает со ссылкой на .

Узнать о блокировке РКН'ом из telegram - есть в этом ирония — Roy Zergoff (@RoyZergoff)

Роскомнадзор заблокировал поисковик — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev)

При этом гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке Роскомнадзором целого ряда IP-адресов .















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