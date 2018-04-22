Контрразведка вместе с Главным следственным управлением СБУ раскрыли и остановили шпионскую деятельность гражданина Л. — уроженца РФ, полковника запаса ВСУ и сотрудника одного из оборонных предприятий в Киеве.

Контрразведка вместе с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры, разоблачила и прекратила шпионскую деятельность гражданина Украины Л., уроженца РФ, полковника запаса Вооруженных сил Украины, сотрудника одного из стратегических военных предприятий МО нашего государства с местом дислокации в г. Киев, информирует svodka.net.

Как сообщили в ведомстве, в июле 2017 гражданин Украины был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки во время пребывания у близких родственников на территории Российской Федерации.

За денежное вознаграждение прежний военный собирал с целью передачи российской стороне информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашей страны, в частности, выполнение государственных оборонных заказов рядом ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также новейших авиационных систем обнаружения и наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, разрабатываемых для нужд украинских силовых ведомств и используются при осуществлении Операции Объединенных сил на востоке Украины.

Кроме того, для выполнения задания офицера ГУ ГШ ВС РФ раскрытый контрразведкой агент пытался также приобрести беспилотный летательный аппарат с целью осуществления воздушной разведки на стратегически важных военных объектах нашего государства.

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После выполнения разведывательных задач Л. планировал выехать в страну-агрессора и получить российское гражданство по сокращенной процедуре. Установлено, что в настоящее время при содействии сотрудника ГУ ГШ ВС РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию для ее получения на территории России.

Сейчас гражданин Украины задержан, сообщено о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

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