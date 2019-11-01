Институт запустил проект ИстФакт. Видеоролики призваны сделать общедоступным изучение истории Украины. Украинский институт национальной памяти начинает проект ИстФакт - созданию коротких видеороликов, которые позволяют в доступеном формате изучать историю Украины. Об этом сообщается на сайте УИНП. Первый случай называется “Листопадовий зрив“ и посвящен захваты украинцами Львова 1 ноября 1918 года. Выпуски ИстФактов будет вести историк Владимир Вятрович. Формат проекта - 5-минутные видеоролики в стиле “вопрос-ответ“, сочетающие прямую речь ведущего и видеоряд (хроника, инфографика, анимация, карты, фотографии, видео реконструкций исторических событий, моушн-графика). Предполагается, что проект станет дополнительным источником исторической информации для широкой общественности.



Анонсируется, что следующие выпуски расскажут о трезубеце как государственном гербе УНР, историяи создания Щедрика“, битве за Вознесенск, крымской операции Петра Болбочана и о хорунжем Армии УНР и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.



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