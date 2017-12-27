Первый ангольский спутник связи вышел на связь после выхода на орбиту, но затем от него перестала поступать телеметрическая информация, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На Байконуре успешно запустили спутник, связь с которым была утеряна после его выхода на орбиту Фото: ЕРА Об этом сообщил источник на космодроме агентству "Интерфакс".Собеседник рассказал, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но позже от него перестала поступать телеметрическая информация.Источник уточнил, что связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторов.Специалисты Центра управления полетами пока безуспешно пытаются связаться со спутником. "Роскосмос" официально не комментирует информацию о проблемах при запуске.Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен ракетно-космической корпорацией "Энергия". Он должен был стать первым спутником связи Анголы, обеспечивая вещание на территории Республики Ангола и только африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры для поддержки вещания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки связь после связи спутник спутником Теги: мир