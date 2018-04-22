Каждый из нас индивидуален и прекрасен по‑своему. Мы решили поэкспериментировать в приложении-фоторедакторе и лишили знаменитостей их «фишек» — особенностей во внешности, пишет со ссылкой на .

Ким Кардашьян без пятой точки,Кара Делевинь без бровей, без губ и еще 7 героинь подборки доказали: именно то, что отличает нас от других, является нашим преимуществом. Ким Кардашьян Культ «пятой точки» возник именно благодаря Ким Кардашьян. Первым делом мы посмотрели, как бы выглядела звезда без своей выдающейся особенности. Вывод: Ким без попы — не Ким, да и бокалу не на чем стоять. Ладно, возвращаем!

Анджелина Джоли

Как оказалось, пухлые губы красотки Анджелины Джоли играют большую роль в ее внешности.

Барбра Стрейзанд

Нос знаменитой актрисы и певицы всегда был далек от идеала, но именно он подчеркивает ее индивидуальность.

Джулия Робертс

Памела Андерсон

Пэм ввела моду на большую силиконовую грудь, которая стала объектом желания миллионов мужчин и предметом стремления для женщин. Поэтому без нее она выглядит даже как-то непривычно.

Меган Фокс

Сколько мужчин потонуло в бездонных голубых глазах актрисы — не сосчитать. Но стоит только немного изменить их размер и разрез, как Меган становится сама на себя не похожа.

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