|Во Франции полиция эвакуировали туристов из Мон-Сен-Мишель из-за подозрительного мужчины
|22.04.2018 16:17
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Операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.
Полиция Франции эвакуировала туристов с острова Мон-Сен-Мишель из-за мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес сил безопасности, информирует svodka.net.
Об этом сообщает Le Figaro.
Французская полиция проводит на Мон-Сен-Мишель масштабную операцию, разыскивая подозрительного мужчину.
«Я собираюсь убить копа» — якобы кричал человек.
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После этого он сошел с автобуса. Его перемещение определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но затем он исчез из поля зрения.
Как отмечают представители местной власти, им неизвестно, был ли мужчина вооружен.
Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, само аббатство закрыли.
«Люди пешком шли от главного входа. Люди были очень спокойны, потому что было много полиции», — рассказал один из туристов.
Местных жителей полиция попросила оставаться дома.
Аббатство Мон-Сен-Мишель является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Оно расположено на небольшом острове близко от берега моря на границе Бретани и Нормандии.