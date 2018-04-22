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Украинские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в коррупции
22.04.2018 16:17
Задержанный украинскими пограничниками гражданин России в РФ подозревается во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Задержанного передали сотрудникам Нацполиции Фото: pixabay.com "Во время осуществления мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", – сказано в сообщении.О задержании проинформировали Украинское бюро Интерпола в Киеве.Правонарушителя передали представителям Национальной полиции Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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