Задержанный украинскими пограничниками гражданин России в РФ
подозревается во взяточничестве и превышении служебных полномочий.
Задержанного передали сотрудникам Нацполиции Фото: pixabay.com "Во
время осуществления мер контроля в пункте пропуска "Платоново"
пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина
Российской Федерации, который находился в международном розыске.
Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной
ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных
полномочий", – сказано в сообщении.О задержании
проинформировали Украинское бюро Интерпола в Киеве.Правонарушителя
передали представителям Национальной полиции Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира