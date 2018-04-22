В воскресенье, 22 апреля, во Львове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутки. Об этом сообщает Варта-1 .

Инцидент случился на улице Шевченко приблизительно в 4:15. В результате аварии водитель иномарки умер в медицинском учреждении.

"Автомобиль Lexus на харьковской регистрации на скорости въехал в заднюю часть автобуса, который двигался впереди него в попутном направлении. По предварительной информации, есть пострадавшие. В больницу госпитализирован водитель автобуса. По состоянию на 5:40 стало известно, что водитель Lexus результате полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Водитель маршрутки остался жив, у него разбит лоб. Мужчина вернулся на место аварии после того, как его осмотрели медики.

"Пассажиров в маршрутке не было вовсе. Автобус ехал около 40 км/ч без пассажиров, водитель увидел только как сверкнули фары, далее удар, после того как перевернулся автобус он вылез через люк", - добавили в Варта-1.

Как сообщал svodka.net, в пятницу, 20 апреля, на дороге в Виннице случилось дорожно-транспортное происшествие , участниками которого стали три иномарки, и травмы получили три водителя, пассажир и пешеход.

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