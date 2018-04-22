В полицию Киева из-за инцидента с сожжением лагеря ромов на Лысой горе заявлений не поступало. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП города Киева.

"Заявлений никто не писал", - отметили в полиции, комментируя случай на Лысой горе.

По словам правоохранителей, они не в курсе относительно дальнейших планов относительно рейдов националистической организации против незаконных проявлений, запланированных на следующую неделю.

Напомним, в субботу представители националистической организации разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве, а их вещи сожгли.

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