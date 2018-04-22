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Вице-президент УЕФА Суркис раскритиковал Федерацию футбола Украины за неприглашение его на передачу кубков Лиги чемпионов Киеву
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22.04.2018 16:25
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По мнению вице-президента УЕФА Григория Суркиса, на проходившую в
Киеве церемонию передачи Украине кубков Лиги чемпионов Федерация
футбола Украины должна была пригласить его из этических
соображений. Он отметил, что причастен к решению УЕФА провести
конец Лиги чемпионов в Киеве. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Суркис: Есть какой-то принцип корпоративной этики
Фото: ЕРА "Меня сюда не приглашала Федерация футбола. Меня
пригласил мой друг, легендарный спортсмен. Мы с братьями Кличко
(боксеры Владимир и Виталий Кличко, Виталий является мэром
Киева. – ) друзья десятки лет", – сказал он.Суркису
также не предоставили слова на церемонии, которая прошла на
Крещатике.Вице-президент УЕФА рассказал, как добивался проведения в
Киеве в 2018 году финала Лиги чемпионов и как сообщил нынешнему
президенту ФФУ Андрею Павелко новость о том, что такое решение
принято."Было много счастья, радости, и все приветствовали это. Но
у меня такое чувство, что у господина Павелко к получению этого
финала имеют отношение даже его уборщицы, а господин Суркис, к
сожалению, не имеет возможности быть приглашенным на такое событие,
которое организует ФФУ. Не важно, любят меня или нет, но есть
какой-то принцип корпоративной этики", – заявил Суркис.Финал
Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК
"Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по
итогам матчей "Реал" – “Бавария" и "Ливерпуль” – "Рома".
Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля,
ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги чемпионов пройдет
24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет
в Киеве, определят в полуфинальных матчах: "Челси" –
"Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион".Кубки Лиги
чемпионов покажут в шести городах Украины – Киеве,
Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.
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