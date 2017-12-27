Второй этап обмена удерживаемыми лицами – между Украиной и террористической ДНР" – начался, сообщает сепаратистское издание "ДАН". Он проходит на оккупированной боевиками территории. В рамках первого этапа освобождены 16 украинцев Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Сообщается, что представители ДНР к обмену подготовили порядка 60 человек, ранее удерживаемых в пенитенциарных учреждениях республики", – говорится в сообщении.Агентство пишет, что помимо представителей сторон, сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста в процессе принимают участие представители духовенства.По данным "Громадського", второй этап обмена проходит на оккупированной боевиками "ДНР" территории, возле города Горловка.Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74".Днем 27 декабря Геращенко заявила, что списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену, согласовали. На данный момент в рамках обмена удерживаемыми лицами представители террористической "ЛНР" передали 16 украинцев.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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