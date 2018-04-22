Финское издание Kymen Sanomat предупреждает о том, что для прокладки 374 км российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии потребуется обезвредить 87 боеприпасов времен Второй мировой войны, передает со ссылкой на .

На публикацию обратил внимание директор по работе с персоналом ОАО "Магистральные газопроводы Украины (ОАО "МГУ") – нового оператора газотранспортной системы Украины – Максим Билявский.

Ликвидация снарядов приведет к помутнению воды, повышению уровня шума, резкому изменению давления и создаст угрозу для экосферы Балтийского моря, говорится в статье.

Как сообщалось ранее, 12 апреля Региональное административное агентство Южной Финляндии выдало дозволение на строительство в исключительной экономической зоне страны российского газопровода "Северный поток-2".

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