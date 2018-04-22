"Мы как правительство выбрали путь изменения системы здравоохранения"

"Говорят сегодня, что больницы в ужасном состоянии. И это правда. Но давайте скажем и о том, что это стало возможным в результате неумелой политики прошлых периодов, когда здравоохранение никого не интересовала. А интересовал только контроль над закупками лекарств - а это миллиарды, и вторая позиция - закупить оборудование и на том еще украсть 30-50% (стоимости) .Прийшла Ульяна Супрун и начала эти схемы ломать. А мы как правительство выбрали путь изменения системы здравоохранения ", - отметил премьер, сообщает Правительственный портал.

Он отметил, что вопрос развития больниц и поликлиник, в соответствии с нормами украинского законодательства, относятся к полномочиям местных органов власти всех звеньев, и им ничего не мешает строить новые амбулатории, палаты и операционные.

"Кому принадлежат поликлиники, больницы? Местным органам власти, которым мы передали полномочия и ресурсы. Что им мешает сделать нормальную палату, операционную? Ничего!", - сказал Гройсман.

Премьер-министр привел примеры реализованных проектов строительства новых больниц, реализации программ - прежде только "Доступные лекарства".

"Я в дальнейшем сконцентрируюсь на том, чтобы зарплата врачей росла. Мы также выйдем с программой поддержки и развития экстренной медицины", - заверил он.

Напомним, что Гройсман поддержал Ульяну Супрун после заседания профильного комитета Верховной Рады, на котором и.о. министра здравоохранения выразили недоверие.