Пограничники на пункте пропуска "Платоново" задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает .

"При осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - говорится в сообщении.

О факте обнаружения лица проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киеве. Нарушителя передали представителям Национальной полиции.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили гражданина Республики Молдова, который пытался попасть в Украину с паспортом своего брата-украинца.

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