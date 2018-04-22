Населенные пункты были без воды пять дней из-за обстрелов работников Донецкой фильтровальной станции

Ожидается, что централизованное водоснабжение восстановят в Авдеевке сегодня вечером, сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Утром работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования. Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на теперь уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку - к вечеру централизованное снабжение воды городу должно быть восстановлено ", - написал Жебривский.

Работники ДФС согласились вернуться на работу после договоренностей предприятия "Вода Донбасса" с Международным комитетом Красного креста и СММ ОБСЕ о сопровождении персонала, сообщил МинТОТ в Twitter.

Напомним, 17 апреля во время обстрела со стороны боевиков были ранены пятеро работников Донецкой фильтровальной станции, которые ехали на автобусе.

18 апреля ДФС остановила свою работу. Прекращены поставки питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватая, в поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое.