С 18 по 25 апреля в Киеве проходит XII Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица. В этом году в конкурсе принимают участие музыканты двух возрастных категорий – группы «Горовиц-Дебют» (до 14 лет) и младшей категории (9-15 лет).

В Киеве соревнуются юные музыканты. В конкурсе принемают участие музыканты двух возрастных категорий, информирует svodka.net.

Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

Прослушивание конкурсных выступлений I-II туров конкурса проходят с 19 по 23 апреля в Большом зале Киевского дома ученых НАН Украины (ул. Владимирская, 45-А).

Выступления участников III тура и торжественная церемония награждения победителей пройдут 24-25 апреля в Колонном зале им. Н. В. Лысенко Национальной филармонии Украины (Владимирский спуск, 2).

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Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица – единственный в Украине конкурс, который с 2004 года является членом Всемирной Федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC), что по своему статусу приравнивается к таким организациям как Олимпийский комитет, ФИФА, ЮНЕСКО, ВОЗ.

Конкурс основан в 1995 году, чтит память знаменитого пианиста Владимира Горовица, который родился и получил образование в Киеве. За годы существования в конкурсных соревнованиях приняли участие более 1200 молодых музыкантов из 33 стран мира («Горовиц-Дебют», младшая, средняя и старшая группы).

Кроме того, это единственный отечественный конкурс, при котором с 1998 года существует «Школа исполнительского мастерства» (с 2000 года – Международная «Летняя музыкальная академия»). За эти годы 692 молодых музыканта из 18 стран мира получили мастер-классы известных музыкантов-педагогов из Австралии, Беларуси, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Российской Федерации, США, Турции, Франции и Украины.

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Ранее мы сообщали, что пианист из Киева Антоний Барышевский стал победителем в седьмом Международном конкурсе Prix du Piano Interlaken Classics в Берне. Решение о вручении премии в размере 10 тысяч швейцарских франков принимала публика: по традиции, на этом конкурсе именно слушатели выбирают победителя.

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