Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что Украина должна подать на Россию в Международный суд в связи с уничтожением Ханского дворца в оккупированном Крыму. Муждабаев: Дебилы, разрушители, нелюди, на своих церквах купола меняйте на новые и хвалитесь Фото: atr.ua "Русские оккупанты настолько тупые варвары, что даже не стесняются "евроремонта" в Ханском дворце. Дебилы, разрушители, нелюди, на своих церквах купола меняйте на новые и хвалитесь. Украина должна подать за это преступление против крымскотатарского народа в Международный суд", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1897934256907107 Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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