|Муждабаев: Русские оккупанты настолько тупые варвары, что даже не стесняются "евроремонта" в Ханском дворце
|22.04.2018 16:50
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https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1897934256907107
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО.
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