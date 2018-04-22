Бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы соцсети, отметили в Twitter Inc

В компании отметили, что бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы соцсети, к тому же ее правительство США подозревает в связях с российскими спецслужбами, сообщает Reuters.

Председатель Kaspersky Lab Евгений Касперский был удивлен запретом рекламы в Twitter и обратился к руководству сервиса с просьбой пересмотреть решение.

При этом издание подчеркивает, что правительство США не давало рекомендации американским компаниям запрещать рекламу услуг Лаборатории Касперского.

Напомним, что сотрудникам министерства обороны США хотели запретить использование программного обеспечения, разработанного "Лабораторией Касперского", из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.

После этого "Лаборатория Касперского" заявила, что готова раскрыть властям США исходный код программы, чтобы развеять подозрения американских властей относительно связей компании с российским Кремлем.