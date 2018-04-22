Миллиардер Джоселин Вильденштейн в возрасте 72 лет, которая более известна как женщина-кошка из-за многочисленных пластических операций, сделанных ради кошачьего разреза глаз, стала главной героиней нового выпуска журнала Paper. Об этом сообщает Cosmopolitan .

Она откровенно рассказала о своей жизни, а также снялась в фотосессии. Для съемок женщина выбрала обтягивающее платье, под которым отсутствует нижнее белье.

Кроме того, Вильденштейн поделилась, что слухи о пластике появились из-за ее бывшего жена, который таким образом пыталась отомстить ей. Она отметила, что у нее с рождения был кошачий разрез глаз.

Как сообщал svodka.net ранее, житель Бразилии по имени Родриго Альсвес, который более известен как живой Кен, посетил нетрадиционную вечеринку в образе женщины.

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