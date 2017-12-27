В понедельник, 25 декабря, накануне Нового года Иван Дорн обнародовал новый клип на песню "Мастерской огонек" на своем официальном YouTube-канале, сообщает newsyou.

Стоит отметить, что видеоролик представляет собой пародию на традиционные "голубые огоньки".

Видео было записано вместе с артистами лейбла Masterskaya. За два дня видео набрало почти 160 тысяч просмотров на Youtube.

Кроме этого, в клипе есть все, что указывает на новогодние телешоу: елки, гирлянды, серпантин, круглые столы с веселящимися гостями, бутафорские фрукты и шампанское. А сам Иван Дорн появляется на сцене в роли пьяного Деда Мороза.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первый трейлер фантазийной экранизации сказки "Щелкунчик"от компании Disney набрал более 1,5 млн долларов . По сюжету, девочка Клара хочет ключ - единственный в своем роде ключ, который откроет коробку, в которой есть бесценный дар от ее покойной матери.

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