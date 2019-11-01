Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 1 ноября, пишет Интерфакс-Украина.

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, вероятно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая задача, проходит в тылу", - рассказал министр.

По его словам, в Ирак могут отправить до десятка украинцев.

На данный момент решение об участии Украины в миссии еще не принято, идут переговоры.

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