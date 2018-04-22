Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает "Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко. По словам Президента, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя. Ранее конструкторское бюро "Луч" продемонстрировало испытания своего нового переносного ракетного комплекса "Корсар". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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