|Порошенко заявил об успешных испытаниях противотанкового комплекса "Скиф"
|22.04.2018 16:59
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Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает
"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко.
По словам Президента, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.
Ранее конструкторское бюро "Луч" продемонстрировало испытания своего нового переносного ракетного комплекса "Корсар".