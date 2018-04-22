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На Россию внезапно обрушился снегопад (видео)
22.04.2018 17:02
На Россию неожиданно обрушился снегопад (видео) По теме:

В субботу, 22 апреля, снегопад обрушился на ряд регионов России.

Он затронул, в частности, Пермский край, Кировскую и Нижегородскую области, а также северные города , пишет  со ссылкой на

Пользователи в соцсетях делятся ощущениями и утверждают, что снега намело по колено

"22 апреля. Пошел отгребать снег. 40 см за ночь", — говорит житель города Вахруши Кировской области.

Снегопад стал продолжением сильнейшего урагана, который накануне, 21 апреля, обрушился на Москву и Подмосковье. Скорость ветра, по словам метеорологов, достигала 30 метров в секунду.

Согласно данным метеостанции ВДНХ, количество осадков, которое выпало в Москве с ливнями, составило шесть миллиметров. Наибольшее зафиксировано на метеостанции Черусти — 20 мм.







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