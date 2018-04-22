Какой именно гороскоп нужно читать людям, которые родились на стыке двух знаков Зодиака, или другими словами - на куспиде . Астрологи это объясняют и указывают - если вам повезло родиться на куспиде , ваша энергия сочетает в себе признаки сразу двух созвездий, пишет со ссылкой на .

В дни Куспид рожденные в переходе созвездий люди очень чувствительны, потому что в это время энергия постоянно изменяет свою форму. Ведьмы верят, что в такие моменты магия наиболее сильная, поскольку созвездия-соседи достигают безграничной силы, расширяя возможности всех других знаков.

Желая узнать свои магические способности, необходимо обязательно ознакомиться с информацией о двух знаках Зодиака, которые граничат друг с другом.

Рассмотрим поочередно все переходные знаки. И если вы родились в такой день, информация ниже вам наверняка понравится.

Куспид Пророков. Рожденные между Рыбами и Овном (19-25 марта)

В таких людях видна искра Рыбных Вод, символизирующая безграничные магические способности и интуицию. Это искра Творения, искра Овна. Весна настала, а приход весеннего равноденствия свидетельствует о времени перемен — куспиде Пророков. Понимают они или нет, но эти люди могут придавать материальную форму всему, о чем только подумают. Поэтому куспид и получил такое название. Но у Пророков не только сильная интуиция или возможность предсказывать будущее, но и способность воплощать мечты в реальность.

Самые известные представители Пророков: Иоганн Себастьян Бах, Гленн Клоуз.

Иоганн Себастьян Бах



Куспид Героев. Рожденные между Овном и Тельцом (18-22 апреля)

Энергия огня в них смешивается с магией земли, и в результате получается величавый вулкан. Рожденные в переходе между Овном и Тельцом любят быть в курсе всех событий и контролировать все в своей жизни. Им даже сложно предположить, чтобы часть их жизни оказалась без наблюдения. Героев отличает упрямство, смелость и храбрость. Они руководствуются зовом своего сердца и могут стать настоящими лидерами, если будут иногда прислушиваться к другим.

Самые известные представители Героев: Джессика Лэнг и Джеймс Франко.

Джеймс Франко



Куспид Гениев. Рожденные между Тельцом и Близнецами (18-22 мая)

Телец является одним из наиболее рациональных знаков Зодиака. Но если соединить его энергию с яркими Близнецами, то результаты будут поразительными: земная сущность Тельца получает мощный энергетический заряд Близнецов. Их соединение интеллектуальных и мнемонических способностей поражает. Но все Гении настолько «высоко летают», что их периодически нужно «опускать на землю». Помните, энергия Тельца в таких людях тоже присутствует – они становятся выдающимися учеными, которым, однако, стоит почаще прислушиваться к своему сердцу.

Самые известные представители Героев: певица Шер.



Куспид Просвещенных. Рожденные между Близнецами и Раком (17-23 июня)

Если вы родились в период с 17 по 23 июня, помните — это время Летнего Солнцестояния. Силы Солнца настолько сильны, что могут намного превосходить силу куспида. Знания Близнецов здесь переплетаются с Водами Рака и Просвещением, а Луна в небе встречается с Меркурием. По-настоящему талантливые люди, любящие искусство, могут использовать свою силу, чтобы прославиться.

Самые известные представители Просвещенных: Пол Маккарти и Николь Кидман.

Куспид Русалок. Рожденные между Раком и Львом (19-24 июля)

Что случается, когда эмоциональность Рака переходит в яркое сияние Льва? Магия! Те, кому посчастливилось родиться в данный промежуток, имеют уникальную способность очаровывать всех вокруг, прямо как в сказках про очаровательных, но очень чувствительных Русалках. К сожалению, большинство рожденных с 19 по 24 июля с раннего детства блокируют в себе этот дар, чтобы уберечь себя от ошибок. Но теперь вы знаете секрет – откройте чертог, за которым спрятали магию, и позвольте себе снова светить!

Самые известные представители Русалок: Робин Вильямс, Дэниел Редклифф, Дженнифер Лопес.

Робин Вильямс



Дженнифер Лопес



Куспид Изобретателей. Рожденные между Львом и Девой (20-24 августа)

В таких людях ярчайшая энергия и вдохновение Солнца во Льве встречаются с невероятными возможностями Девы. Так рождаются Изобретатели. И речь идет не о чистой науке, а обо всех видах идей, способных изменить ход нашей жизни. Изобретатели черпают свою силу в любви. Работодатели таких личностей чувствуют зависть по отношению к подчиненным, у которых всегда есть готовое решение. Благодаря всегда здравому рассудку Изобретатели становятся отличными лидерами. Но единственное, чего им не стоит делать — осуждать других и себя.

Самые известные представители Изобретателей: Ким Кэттролл, Коко Шанель, Усэйн Болт.

Ким Кэттролл



Коко Шанель



Куспид Эльфов. Рожденные между Девой и Весами (19-25 сентября)

Что происходит, если в одном месте сходятся 2 разные энергии перфекционизма? Появляются Эльфы – умные, прекрасные и магические создания, олицетворяющие один из самых необычных куспидов. Рожденные в переходе созвездий Девы и Весов являются настоящими идеалистами. Это период осеннего равноденствия – время абсолютного баланса во всем, когда на первый план выходят Магия и Красота. Эльфы обожают баловать себя, а тех, кто им дорог, окружают миром и красотой. До тех пор, пока сохраняется эмоциональное равновесие, такие люди получают все, что пожелают.

Самые известные представители Эльфов: Уилл Смит и Билл Мюррей.

Уилл Смит



Билл Мюррей



Куспид Искателей. Рожденные между Весами и Скорпионом (21-24 октября)

Искатели рождаются в тот момент, когда естественное любопытство Весов встречается с одержимостью правдой у Скорпионов. Они не могут жить без истины, и следовательно готовы прикладывать максимум усилий, чтобы узнать, чего ищут. Искатели почти всегда находят способ достигнуть цели или, как они сами любят выражаться, их истины. Потенциал таких людей большой, но только до тех пор, пока ими не завладела узкость мышления. Одержимость Искателей может быть довольно креативной, если они найдут баланс между привязанностью и любовью.

Самые известные представители Искателей: Пабло Пикассо, необыкновенный Эл Янкович.

Пабло Пикассо



Куспид Центавров. Рожденные между Скорпионом и Стрельцом (20-23 ноября)

В куспиде Центавров соединяются инстинкты и страсть Скорпионов с игривой натурой Стрельцов. Центавры с древних времен считались великими воинами и учителями. Они одинаково хорошо умеют манипулировать и мотивировать окружающих. Их уникальная сила помогает браться за любое задание, для других кажущееся невозможным. Практичные но эмоциональные, Центавры всегда достигают цели благодаря четкому балансу между тем, что им нужно, и тем, что они действительно хотят. Но тот факт, что Центавры могут выиграть любую войну, не значит, что каждая битва проходит без последствий.

Самые известные представители Центавров: , Джон Кеннеди, Кельвин Кляйн.

Джон Кеннеди



Куспид Пробужденных. Рожденные между Стрельцом и Козерогом (19-25 декабря)

Это время зимнего солнцестояния – дня, когда Солнечный король умирает, чтобы вскоре вновь возродиться. Это дни Пробужденных. Людям, родившимся 19-25 декабря, солнце дарит уникальную способность космического осознания. Пробужденные – это пророки нового века, способные изменить абсолютно все. Дальновидным и практичным, взору представителей данного куспида открыто то, что не доступно остальным знакам Зодиака. Им хватает смелости идти за своей мечтой, не взирая ни на какие сложности или препятствия. Секрет их успеха прост – они верят.

Самые известные представители Пробужденных: Милано, Рики Мартин

Рики Мартин



Куспид Лидеров. Рожденные между Козерогом и Водолеем (18-21 января)

Смелые, сильные и одновременно эксцентричные и уникальные, Лидеры твердо верят в то, что есть только они правильный путь – их. Это можно понять только если вы рождены в переходе между созвездиями Козерога и Водолея. Вам под силу решить любую проблему. В то же время решительные и умные Лидеры способны передвинуть все рамки (даже собственные), чтобы иметь возможность работать еще лучше. Победа – их единственный вариант, а верность своем делу и упрямство делает таких людей просто неотразимыми.

Самые известные представители Лидеров: Кристиан Диор, Дженис Джоплин.

Кристиан Диор



Куспид Фей. Рожденные между Водолеем и Рыбами (17-20 февраля)

Когда магия встречается с загадкой, а тайная мудрость Водолея — с эмпатией Рыб, на свет появляются Феи. Эти создания принадлежат к другому миру, однако, несмотря на это, они притягивают к себе невероятное богатство и власть. Главное – научиться конструктивно выражать свою неуверенность и тогда Фей уже никому не удастся остановить на их пути.

Самые известные представители Фей: Рианна, Курт Кобейн.

Рианна



Сводка.нет - Новости Украины и Мира