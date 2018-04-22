Утром в воскресенье, 22 апреля, в городе Нешвилл, расположенном в американском штате Теннесси, произошла стрельба в ресторане Waffle House. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции на своей странице в Twitter.

В результате происшествия погибли четыре человека, трое скончались на месте, один - в больнице. Еще двое получили ранения.

Отмечается, что молодой мужчина был одет в зеленую куртку, накинутую на обнаженное тело. Он открыл стрельбу из винтовки по посетителям ресторана. Один из находившихся в заведении смог выбить оружие из рук неизвестного, после чего последний убежал.

Сотрудники полиции проверили оставленный им автомобиль и выяснили, что на посетителей ресторана напал Трэвис Рейнкинг. Его уже объявили в розыск. Позже правоохранители рассказали, что мужчину, похожего на Рейнкинга видели в лесополосе. Он был в брюках, но оставался без рубашки.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 20 апреля, на территории высшей школы в американском городе Окала в штате Флорида произошла стрельба .

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