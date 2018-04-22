На Майдане Незалежности в Киеве проходит немногочисленный митинг в поддержку арестованного по подозрению в подготовке теракта народного депутата Надежды Савченко.

В центре Киева происходит немногочислен митинг в поддержку Савченко. Народный депутат подозревается в подготовке теракта и государственного переворота, информирует svodka.net.

Несколько десятков человек собрались под стелой Независимости с лозунгами «Свободу Савченко». Над зданием торгового центра возле стелы активисты разместили баннер с надписью: «Надежда есть».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота.

Читайте: На митинге "Оппоблока" в Киеве активисты устроили потасовку (ФОТО, ВИДЕО)

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента. 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток — до 20 мая без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается убегать из Украины.

17 апреля Савченко прошла допрос при помощи полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира