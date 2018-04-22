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Аброськин: В Украине действует два направления воровского движения - "апельсины" и обычные "воры в законе"
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22.04.2018 17:21
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин
заявил, что в Украине есть особая категория преступников, за деньги
представляющих интересы олигархов в криминальном мире. Преступные
авторитеты "Умка" и "Неделя", которые по мнению Аброськина
действуют вопреки воровским понятиям Фото: Вячеслав Аброськин /
Facebook "На территории Украины действует два направления
воровского движения. Первые, это так называемые «апельсины», «Умка»
и «Неделя», которые «избраны» за деньги для защиты интересов
олигархов в преступном мире. Кстати, это происходит вопреки
воровским «законам» и обычаям – эти два вора пытаются влиять на
соответствующие органы местной власти, предпринимают попытки влиять
на назначение на руководящие должности в органах государственной
власти, ставить «своих» в правоохранительные органы", – рассказал
он.По словам Аброськина, "апельсины" надеются заниматься "распилом"
бюджетных средств."Второе направление – это обычные «воры в
законе», которые, как и 50 лет назад, получают деньги от совершения
общеуголовных преступлений, разбоев, краж и удерживают воровской
общак", – заявил он.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1866351426990856
6 апреля в Днепре во время подготовки к убийству полицейские
задержали киллера, которого разыскивают в странах Евросоюза.
Аброськин сообщил, что киллер был задержан близко от
развлекательного заведения, в котором праздновал день рождения "вор
в законе" по кличке Умка.
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