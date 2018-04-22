Россияне в социльных сетях обсуждают акцию, которую предложил Telegram с бумажными самолетиками. Часть поддерживает и постит фото самолетиков, часть ругается - потому что на улицах будет грязно, а единицы предлагают вместо бумажных поделок запустить "коктейли Молотова", передает

Также пользователи шутят, что после акции в РФ могут запретить бумагу или бумажные самолетики.

В поддержку акции уже выступил российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Телеграмм предложил всем, кто поддерживает свободу интернета, сегодня в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик. Хорошая акция. Надо поддержать и рассказать о ней всем", - написал Навальный в Twitter.

Ранее социальная сеть Telegram в воскресенье разослала своим пользователям оповещение, в котором предложила россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики.

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