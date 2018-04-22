Задержанные в Ереване участники акций протеста, которые не нарушали закон, должны быть "немедленно освобождены", говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жители Армении протестуют против нового премьера Фото: ЕРА "Право на свободу мирных собраний, которые соответствуют законам, является всеобщим и фундаментальным правом для всех. Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере ценить это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", – подчеркивается в обращении.Задержанные, которые не нарушали закон, должны быть, по мнению Косьянчич, "немедленно освобождены".Евросоюз также призвал к сдержанности всех сторон конфликта в Армении, и выразили надежду на мирное урегулирование ситуации при посредничестве президента страны Армена Саркисяна.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро полицейских. Лидер протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным "Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек. По данным генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе три депутата Национального собрания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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