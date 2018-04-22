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Евросоюз призвал "немедленно освободить" задержанных в Ереване участников протеста
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22.04.2018 17:29
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Задержанные в Ереване участники акций протеста, которые не нарушали
закон, должны быть "немедленно освобождены", говорится в заявлении
пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жители Армении
протестуют против нового премьера Фото: ЕРА "Право на свободу
мирных собраний, которые соответствуют законам, является всеобщим и
фундаментальным правом для всех. Европейский союз ожидает, что
власти Армении будут в полной мере ценить это право и справедливо и
пропорционально применять закон в соответствии с международными
обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод", – подчеркивается в
обращении.Задержанные, которые не нарушали закон, должны быть, по
мнению Косьянчич, "немедленно освобождены".Евросоюз также призвал к
сдержанности всех сторон конфликта в Армении, и выразили надежду на
мирное урегулирование ситуации при посредничестве президента страны
Армена Саркисяна.9 апреля Армения перешла к парламентской
форме правления. Саркисян стал первым президентом Армении,
избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении
избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год
президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали
акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц
Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций. По данным агентства "Новости
Армения", травмы получило 46 человек, в том числе шестеро
полицейских. Лидер протестов Никол Пашинянзаявил 17 апреля о
начале бархатной революции. В этот день на специальном
заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна
избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против
назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его
резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали
проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с
Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После
провала переговоров оппозиция возобновила протестную
акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным
"Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек.
По данным генпрокуратуры Армении, задержаны в том числе
три депутата Национального собрания.
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