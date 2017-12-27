|Пьяный священник устроил ДТП в Ивано-Франковске
|27.12.2017 16:26
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На него составили админпротокол по двум статьямВо вторник, 26 декабря, пьяный священник устроил ДТП в Ивано-Франковске.
Фото: facebook.com/autolifeif2017
"Во время встречного разъезда двух автомобилей вечером произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Mercedes. Пассажир микроавтобуса сначала пожаловался на боль в ноге, но потом отказался от госпитализации. За рулем Mercedes был человек, как оказалось позже - пьяный. Он пытался покинуть место происшествия, но через 300 метров патрульные его догнали и задержали. Согласно заключению врачей, священник за рулем был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает "112.Украина" со ссылкой на спикера патрульной полиции города Николая Гурака.
На него составили два админпротокола по статье 124 (нарушение правил) и 130 (вождение в нетрезвом состоянии) КоАП.
Ивано-Франковское издание "Курс" пишет, что авария произошла на улице Иоанна Павла II. А за рулем был настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района, проживающий в Киеве.
Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата освободила от обязанностей настоятеля прихода праведной Ульяны Ольшанской протоиерея Дмитрия Гадинку, который стал виновником пьяного ДТП в Ровенской области.