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Яременко заявил о решении уйти с должности главы комитета Рады
01.11.2019 20:20
Богдан Яременко подал в отставку с должности главы комитета Рады из-за скандальной переписки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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