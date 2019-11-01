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Яременко заявил о решении уйти с должности главы комитета Рады
01.11.2019 20:20
Богдан Яременко подал в отставку с должности главы комитета Рады из-за скандальной переписки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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