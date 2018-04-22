|Протесты в Ереване: между демонстрантами и полицией стали священники
|22.04.2018 17:31
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Между демонстрантами и полицией на центральном проспекте Еревана встали священнослужители. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает издание РИА Новости, передает
Когда демонстранты приблизились к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца, между ними и правоохранителями встали священники. Полицейские попросили представителей духовенства убедить митингующих разойтись по домам, заявив, что не позволят нарушать порядок.
Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные отряды полиции, в том числе несколько подразделений специального назначения. Площадь окружена.
Как сообщал полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в
связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00.
Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол
Пашинян и Сасун Микаелян.
Протесты происходят и в других крупных городах Армении.