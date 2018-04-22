Между демонстрантами и полицией на центральном проспекте Еревана встали священнослужители. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает издание РИА Новости, передает

Когда демонстранты приблизились к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца, между ними и правоохранителями встали священники. Полицейские попросили представителей духовенства убедить митингующих разойтись по домам, заявив, что не позволят нарушать порядок.

Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные отряды полиции, в том числе несколько подразделений специального назначения. Площадь окружена.

Как сообщал полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.



Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.

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